El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha transmitido a la primera ministra británica, Theresa May, que no aceptará la invitación para una visita de Estado al Reino Unido mientras se prevean protestas en las calles, reveló hoy "The Guardian".

Un asesor de Downing Street aseguró al diario británico que Trump le trasladó esos planes a May en una conversación telefónica "hace pocas semanas", lo que ha llevado al Gobierno a detener por el momento los arreglos para una visita.