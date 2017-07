Fotografía promocional cedida en donde aparece la actriz puertorriqueña Ivonne Coll, quien reveló hoy a Efe que actuará como estrella invitada en un episodio de la segunda temporada de la serie de Netflix "One Day at a Time" y aseguró estar "llena de orgullo" por poder compartir escena con su compatriota Rita Moreno. EFE/Starla Fortunato/SÓLO USO EDITORIAL

La actriz puertorriqueña Ivonne Coll reveló hoy que actuará como estrella invitada en un episodio de la segunda temporada de la serie de Netflix "One Day at a Time" y aseguró estar "llena de orgullo" por poder compartir escena con su compatriota Rita Moreno.

"Compartir esta escena con la gran Rita Moreno me llena de orgullo como actriz y como puertorriqueña, ya veremos qué pasa entre nosotras en 'One Day at a Time", dijo Coll en unas declaraciones a Efe.