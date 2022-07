Una de las fotografías que el conocido "influencer" puertorriqueño Jorge Christian Batista Agront solía publicar en su cuenta de Instagram "From Broke To Private Jets" (De la quiebra a los jets privados) para promocionar los cursos para "crear millonarios" de su compañía Jettrades LLC. EFE/FromBrokeToPrivateJets /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO