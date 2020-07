El alcalde de Caguas, William Miranda, y el representante Ángel Matos arrojaron un resultado negativo a la prueba del COVID-19, tras someterse en la misma por haber estado en contacto con el representante a la Cámara, José Varela, quien la semana pasada anunció que había dado positivo.

"Luego de seis días de espera recibimos la buena noticia de que no he sido contagiado. Agradezco a todas las personas que me enviaron sus mensajes positivos durante estos días. También exhorto al país a no bajar la guardia y mantener todas las medidas de distanciamiento para evitar el contagio", dijo Matos en un comunicado.