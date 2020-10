El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, anunció este lunes su apoyo a la solicitud de que su municipio organice los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, tal y como lo hizo para la edición de 2010.

"A mí no me tienen que convencer, yo soy deportista y reconozco del deporte no solo su efecto transformador del ser humano, sino ya reconocida como herramienta en el desarrollo económico", dijo Rodríguez en un comunicado de prensa.