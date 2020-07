La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó este viernes que se aislará voluntariamente mientras espera el resultado de la prueba para saber si ha contraído el coronavirus, mientras aumentan los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico.

"En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realicé la prueba dado el número de días que habían transcurrido", reveló la alcaldesa a través de su cuenta en la red social Twitter.