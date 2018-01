Alex Cora dijo hoy que su experiencia como gerente general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, lo encaminó a sentirse tranquilo para dirigir a los Medias Rojas de Boston esta temporada, en su debut en las Grandes Ligas.

"No siento presión. Ningún equipo en Puerto Rico había tenido mayor expectativa que el 'Team Rubio'. Yo entiendo esto ahora y sé lo que es, pero es una oportunidad, no es un obstáculo, y esa experiencia me ayudó", afirmó Cora en una charla organizada por el Society for American Baseball Research, capítulo de Puerto Rico.