La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos, realizó este lunes una vista de consideración final para discutir distintas enmiendas al Proyecto del Senado 48, con el propósito de responder efectivamente a las necesidades de las personas con discapacidad y promover el bienestar social en Puerto Rico.

"Este proyecto tiene como propósito crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de PR, establecer sus facultades, funciones, deberes y responsabilidades; determinar su organización; definir las facultades, funciones y poderes del Director para esos efectos; facultarlo para implantar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el "Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000", sostuvo en su turno inicial la presidenta de la Comisión.