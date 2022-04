El artista urbano puertorriqueño Chanell lanzó su primer disco, "No More Tears" (No Más Lágrimas), en el que a través de once canciones reflexiona olvidando los momentos negativos que ha tenido en su vida.

Según explicó en un comunicado de prensa emitido este sábado, Cristopher Lee Canales, nombre verdadero de Chanell, decidió titular su disco de dicha manera porque "representa un cierre" a su "vida pasada", que estuvo cargada de momentos negativos.