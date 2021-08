El artista urbano puertorriqueño Darell presentó este viernes junto a su colega dominicano El Alfa "Pakata" el primer sencillo de su próxima producción discográfica, "Everybody go to the Discotek", a lanzarse en los próximos meses.

El tema es una fusión de trap, perreo y dembow, uniendo algunos de los géneros distintos de Puerto Rico y República Dominicana, según se especificó en un comunicado de prensa.