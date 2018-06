Enfermeras recogen muestras de sangre para una prueba de VIH. La Asociación de Médicos Tratantes de VIH (AMTVIH) de Puerto Rico anunció hoy que existe confirmación basada en evidencia científica de que una persona con VIH que use adecuadamente la terapia antirretroviral, con carga viral no detectable, no transmite el virus sexualmente. EFE/Archivo