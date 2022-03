El colombiano Sebastián Yatra cantará la canción "Dos Oruguitas" este domingo en el escenario de los Óscar, al que también subirán Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de mejor canción original, donde también compite Van Morrison por su tema "Down to Joy" para la película "Belfast", aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood.