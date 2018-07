El sindicato de Bomberos de Puerto Rico dijo hoy que la decisión del Tribunal Supremo de EEUU, que falló contra los gremios en el sector público al considerar que no tienen la obligación de pagar cuotas si no desean adherirse a uno, no es similar a la propuesta por el gobierno de Ricardo Rosselló. EFE/Archivo/SOLO USO EDITORIAL [SOLO USO EDITORIAL]