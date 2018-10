La puertorriqueña Amanda Serrano, seis veces campeona mundial de cinco divisiones del boxeo profesional, dijo hoy que le va a dedicar el "tiempo que sea necesario" a las Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés) para lograr los objetivos que no ha logrado en el boxeo como atleta de tiempo completo, pero subrayó que no se retira del boxeo que le ha dado varios título, dijo, que no le dan para pagar el alquier de su vivienda.

"Llevo bastante tiempo dedicándole todas mis energías a la MMA. Mi última pelea de boxeo fue básicamente entrenando para mi segundo combate de MMA el 13 de octubre en Arizona, bajo la empresa Combate Américas", dijo Serrano en un comunicado.