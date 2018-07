La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello se presentará por primera vez en Puerto Rico el próximo 23 de octubre, y con cuya actuación clausurará en Latinoamérica su gira de conciertos, "Never Be The Same", anunció hoy la producción del espectáculo.

Será en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, donde la artista de 21 años y exintegrante del grupo Fifth Harmony interpretará sus mayores éxitos, entre ellos, "Havana", que logró obtener 888 millones de vistas en Spotify, convirtiéndose así en la primera mujer latina en obtener esa marca.