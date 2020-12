Con casi cuatro millones de seguidores, la influyente puertorriqueña Candy Lover afianza su posición como estrella de las redes sociales, que ha consolidado con el galardón que premia a la mejor influidora en el mundo del maquillaje en internet y con la reciente publicación de su primer disco, "De la nada".

"No me lo podía ni creer", señaló este martes a Efe tras conocer que fue la ganadora de la última edición de "Makeup Tutorialist of the Year", que premia a la mejor profesional de tutorías sobre maquillaje en internet.