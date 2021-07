El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, rechazó este miércoles, el posible establecimiento de un dispensario de cannabis en el área de los kioskos de Luquillo.

“Sencillamente no. No vamos a permitir que se establezca en la franja de los kioskos de Luquillo un dispensario de cannabis, de ninguna manera. Los kioskos de Luquillo son un símbolo de excelente gastronomía y encuentros familiares, incluyendo a niños. Todos sabemos que los kioscos son un espacio familiar, frente a la playa. Eso no es compatible con un dispensario de cannabis. No apoyamos esto”, sostuvo Méndez, quien también representa el Distrito 36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.