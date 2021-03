El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jesús E. Vázquez, aseguró este lunes que los comerciantes están cumpliendo con los protocolos de salud ante la covid-19, y que las agencias de seguridad deben de actuar directamente con los grupos de turistas que llegan al área del Condado sin control alguno y definió como "capricho" algunas intervenciones a comerciantes en zona turística del Condado.

"Luego de pasada las últimas semanas hemos visto grandes intervenciones de las agencias gubernamentales en los establecimientos comerciales, las cuales han ocasionado cierres y multas. Nosotros estamos conscientes que la mayoría de los comerciantes están cumpliendo con sus protocolos y sabemos que en áreas metropolitanas hay una avalancha de turistas que no están ayudando a la causa y no siguen las reglas. Pero, pero por lo que hemos visto, parece que la soga corta por lo más fino y siempre castigan al que no tiene la culpa", expresó el presidente del CUD.