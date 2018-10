El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, Héctor M. Pesquera, informó que se reunió con la directora de NATGRI Center for Ethics and Public Integrity de la National Association of Attorneys General (NAAG), Amie Ely, y con el presidente de la American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD), Matthew Gamette.

Ello, dentro de su solicitud para que brindaran ayuda técnica en todas las áreas de investigación criminal en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), según un comunicado.