La Unidad de Medicina Comparada, el Centro de Investigaciones de Primates del Caribe (CPRC) y el Centro de Recursos Animales (CRA) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibieron una acreditación plena ("Full Accreditation") de tres años por parte de la Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International, (AAALAC, en inglés).

El presidente de la UPR, Jorge Haddock, destacó la importancia de esta acreditación para la academia, la investigación y la salud.