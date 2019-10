La comisionada residente, Jenniffer González, anunció este jueves varias partidas de fondos federales que suman 2.786.450 dólares procedentes del Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) para asuntos relacionados con la lucha contra la drogadicción, entre otros.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico recibirá 1.000.000 bajo el Improving Reentry for Adults with Co-occuring Substance Abuse and Mental Illness Program para mejorar los servicios a delincuentes que padecen de abuso de sustancias y enfermedades mentales concurrentes (CSAMI) cuando dejan la cárcel para volver a integrarse a la comunidad y de esta forma ayudará a promover la seguridad pública.