3 may 2020

EFE News San Juan 3 may 2020

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió este domingo a las autoridades federales que rechacen imponer la pena de muerte contra dos hombres, uno de 21 años y otro de 19, detenidos y acusados por el doble asesinato contra dos mujeres transgéneros el pasado 22 de abril.

"La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie", aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.