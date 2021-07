El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto, criticó a los oficiales del gobierno responsables de desembolsar el incentivo aprobado para los enfermeros que trabajaron durante la pandemia de la covid-19 después de que trascendiera ayer en la vista pública que presidió que no hay dinero disponible para pagar, que no hay razón específica por las que no se ha desembolsado el dinero y que no hay fecha proyectada para que 1.235 enfermeros reciban el incentivo que se les prometió.

“Es inaceptable que un año después de prometido el pago del incentivo conozcamos que el dinero que autorizó la Junta de Control Fiscal no está disponible para realizar el pago a los miles de enfermeros que desde el día uno de la pandemia ha estado dando lo mejor de sí para que los pacientes reciban el servicio de calidad que merecen. Es una falta de respeto que ni siquiera sepamos las razones específicas por las que no han recibido el dinero que se les prometió ni cuando se les dará. A mí me da vergüenza haber tenido que radicar esta resolución para que se cumpla con los incentivos para este sector esencial de la salud”, arremetió Soto.