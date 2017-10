Con la proyección de unas 40 producciones de cine independiente, el Festival Internacional de Cine Fine Arts 2017 de San Juan arranca hoy en tres salas de Fine Arts Popular en Hato Rey, en la capital, administrado por Caribbean Cinemas.

Según resaltó en un comunicado de prensa el presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, algunos de los filmes que se exhibirán son "The Square" (Suecia), "La Novia del Desierto" (Argentina/Chile), "Keyla" y "El Silencio de los Fusiles" (Colombia), "Beauty and the Dogs" (Túnez) y "Rara" (Chile).