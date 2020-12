El secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parés, informó este miércoles a todos los residentes en Puerto Rico durante el año 2019 o 2020, que el periodo para solicitar el Pago de Impacto Económico aprobado por el gobierno federal, para aliviar los efectos de la covid-19, vence este viernes.

"Exhortamos a los ciudadanos que no han completado la solicitud de la ayuda económica de Ley CARES, que lo hagan a la brevedad posible. A tenor con lo que establece el Plan de Distribución, los enlaces disponibles en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), relacionados a las tres fases del incentivo de 1.200, estarán disponibles hasta este viernes, 18 de diciembre a las 11:59 de la noche. Tanto los ciudadanos que no están obligados a rendir planilla, como los que tienen que registrar su cuenta bancaria, que aún no han completado su gestión de solicitud, deberán hacerlo antes de que termine el periodo", destacó el funcionario.