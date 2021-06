Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Morey y Víctor Parés, solicitaron que la Legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) atienda, "con premura", el Proyecto de la Cámara 700, medida del Ejecutivo, que busca atender la crisis del almacenamiento de neumáticos usados en Puerto Rico y el cual todavía no ha recibido ni una sola vista pública.

“La Cámara de Representantes no ha hecho nada para atender la crisis sobre las montañas de neumáticos que arropan nuestra Isla. Es como si no fuera importante la salud pública para la mayoría parlamentaria. Tienen en sus manos, desde el 30 de abril, el P de la C 700 el cual precisamente establece un ordenamiento nuevo para resolver este asunto, sin embargo, no le han dado ni una sola vista pública”, sentenció Morey, quien representa el Distrito #6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón.