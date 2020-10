Con el fin de evitar la propagación de la covid, la subsecretaria del Departamento de Salud y pediatra, Iris Cardona, recomendó a la ciudadanía modificar la celebración del día de Halloween con actividades seguras y divertidas, sin poner en riesgo la salud de ningún miembro de la familia debido a la pandemia de la covid.

"Ciertamente, este año no debe celebrarse el día de Halloween como otros años, pero eso no significa que no se pueden realizar actividades divertidas. Esta festividad es esperada y disfrutada por muchos, en especial los niños y los jóvenes, por lo que se recomienda usar la tecnología y la creatividad, con el fin de evitar el trick or treat, de casa en casa", señaló Cardona, en un comunicado.