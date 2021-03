El director ejecutivo designado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado, anunció este viernes el desarrollo de nuevas hospederías en la Región Porta del Sol que impulsarán la actividad turística y económica del oeste de la isla.

El Aurora's Dream Guest House, en Rincón; el Cocoloba and Cocoloba Beach Bar at Crash Boat, en Aguadilla; el Hotel TRYP by Wyndham, en Mayagüez, y el Rincón Beach Resort Hotel, en Añasco; ampliarán la oferta de estilos de hospederías según señaló Mercado en un comunicado.