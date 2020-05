La comisionada residente en Washington, DC, Jenniffer González, anunció la aprobación de 70,7 millones de dólares en fondos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para salud y las playas en Puerto Rico.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles, González detalló, que de los 70,7 millones, el HHS, a través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés)-National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases, asignó 68,6 millones al Departamento de Salud para el programa "Epidemiology and Laboratory Capacity for Preve".