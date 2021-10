Guionistas como el argentino Marcos Carnvela ("Elsa y Fred" y "El Cuartito"), Jeffrey Nachmanoff ("The Day After Tomorrow") y James Dodson ("Behind Enemy Lines") respaldan "The Writer's Gang", proyecto que impulsa a este tipo de escritores profesionales de Puerto Rico, se informó este viernes.

"Este proyecto nos llena de mucha ilusión. Nuestra isla tiene mucho talento en diversas ramas de las artes y sentíamos la necesidad de darle un espacio a las personas que tienen pasión por la literatura y la construcción de guiones", sostuvo Zoilo Rodríguez, productor del proyecto, en un comunicado de prensa.