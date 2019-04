El director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) en Washington DC, Carlos Mercader, dimitió a su puesto, para "atender una condición serie de salud", según dijo el funcionario en un comunicado de prensa.

"Con la satisfacción y el orgullo que me brinda el trabajo realizado y el convencimiento de que PRFAA está más capacitada que nunca para poder seguir abonando con su Administración al progreso de nuestra isla, considero que es el momento adecuado para emprender nuevas gestas personales y atender una condición seria de salud que me diagnosticaron y que me mantuvo hospitalizado por varios días durante el mes de marzo", dijo Mercader.