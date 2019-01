El reguetonero puertorriqueño Don Omar, autodenominado "el rey" del reguetón, anunció hoy que ha decidido retomar su carrera musical, pues "es lo único" que le hace "sentir vivo".

"Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", dijo el artista en declaraciones escritas a través de la compañía puertorriqueña Mr. & Mrs. Entertainment.