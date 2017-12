El secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Héctor Pesquera, admitió hoy que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que utilizó el Gobierno para resguardarse del huracán María no funcionó.

"Falló estructuralmente. Hicieron un COE que de entrada no aguanta las inclemencias de un huracán. How about that? (¿Qué les parece?)", reconoció Pesquera a periodistas a su salida de una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló en La Fortaleza, sede del Ejecutivo.