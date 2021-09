El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este miércoles su nuevo sencillo y vídeo musical, "Nostálgico", junto a la estrella estadounidense Chris Brown, producido por el músico jamaiquino Rvssian.

"Rvssian me presentó la idea del tema en el estudio y no pude decirle que no. El ritmo, el 'vibe' (vibra), es súper 'catchy' (pegajoso). La combinación con Chris resultó ser una mezcla perfecta de melodías", resaltó el artista boricua en declaraciones a Efe.