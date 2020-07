The Mall of San Juan se ha consolidado como uno de los principales centros comerciales de Puerto Rico al triplicar su número tiendas, incluidas algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

El centro comercial The Mall Of San Juan en la capital de Puerto Rico inaugura a partir de hoy miércoles un auto-cine para adaptarse a la nueva realidad del distanciamiento físico debido a la pandemia por el COVID-19, convirtiéndose en el único en el área metropolitana.

Comenzando desde este miércoles a las 7:00 de la tarde y por el próximo mes, se estrenará el auto-cine con la película "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow", con Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Sheamus, Tyler Perry, entre otros.