El director político estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico, José Torres Zamora, emplazó al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, a presentar este jueves el informe sobre el designado secretario de Estado, Larry Seilhamer.

“Basta ya de tomar de rehén esta administración. Ayer el Representante Ortiz, quien preside la Comisión de Gobierno que evaluó el nombramiento del designado Secretario de Estado, dijo que el informe sobre esa nominación se encuentra listo hace algún tiempo. No hay razón alguna para retenerlo. Exigimos que el Representante radique hoy mismo dicho informe ante la Secretaría de la Cámara. No existe excusa alguna para no hacerlo. El nombramiento se puede bajar al hemiciclo para su consideración después del caucus, como quiere Ortiz, pero el informe se tiene que radicar”, comentó Torres en un comunicado.