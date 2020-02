El portavoz de la mayoría en el Senado, Ángel Martínez Santiago, arremetió contra el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Anibal José Torres, por oponerse a que se abra el proceso electoral en Puerto Rico para que todos los ciudadanos elegibles puedan participar de las elecciones generales.

"El PPD es el partido del 'no'. No quieren que más partidos se inscriban, no quieren que existan más candidatos, no quieren que más personas ejerza su derecho constitucional de votar en el proceso eleccionario", dijo el senador en un comumincado.