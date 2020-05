28 may 2020

EFE News San Juan 28 may 2020

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo este jueves que la agrupación política "no renunció ni renunciará a su reclamo de representar el no en el mal llamado e impuesto referéndum del 3 de noviembre" sobre la estadidad de Puerto Rico y por ello no renuncia a acudir a los tribunales.

"La ley de ese engaño, aprobada sin consenso, dispone de forma absurda que el no lo representará el partido que primero presente una solicitud ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)", indicó.