El reguetonero de origen puertorriqueño Arcángel, nombre profesional de Austin Agustín Santos, reveló una posible enfermedad en el cerebro que se sumaría a problemas de corazón que arrastra desde hace un año, a través de su cuenta en la red social de Instagram.

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!!, pero tampoco me quisiera marchar tan joven", señaló el artista.