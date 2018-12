El traslado de la obra "Hamilton" al Centro de Bellas Artes "no fue por causa de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), ya que desde el 12 de diciembre la producción sabe que no íbamos a protestar durante la puesta en escena del musical", manifestó su presidenta Jannell Marina Santana hoy, en un comunicado.

"Lamentamos esa decisión. Pero, fuimos claros desde el día uno y estamos en récord en varias entrevistas y en nuestras conversaciones con Luis Miranda (padre de Lin Manuel Miranda) y el promotor Ender Vega", agregó.