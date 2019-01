La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico exigió hoy una reunión con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) para saber el estatus de los pagos y proyectos para la restauración de los municipios tras el huracán María.

"No se puede hablar de construcción efectiva y menos de resiliencia, si no se aceleran los procesos. Ya no puede haber excusas a más de un año del paso del huracán María", sostuvo hoy en declaraciones escritas el presidente de la organización, Rolando Ortiz.