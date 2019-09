De izquierda a derecha, René Farrait, Charlie Massó, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes, ex integrantes del grupo Menudo. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

Los exintegrantes del grupo Menudo René Farrait, Miguel Cancel, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes anunciaron este martes su gira mundial "Súbete a mi moto" que comenzará en Puerto Rico el próximo 6 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, bajo la producción de José Dueño, Roberto Sueiro y Javier Gómez.

"Dulces besos", "Y yo no bailo", "Y mi banda toca el rock", "Claridad", "Si tú no estás", "Me voy a enamoriscar" son parte de una lista de 27 temas, incluyendo dos popurrís, que interpretarán en este espectáculo de más de dos horas ininterrumpidas, anunciaron este martes en conferencia de prensa.