La exMiss Universo 2001, la puertorriqueña Denise Quiñones, ha mostrado sus dotes musicales, al colgar un vídeo cantando "If the world was ending", del canadiense JP Saxe y la estadounidense Julia Michaels, y en el que afirma que lo "único" que necesita el ser humano "es el amor".

Sentada en el baño de su residencia por la buena acústica que se registra en dicho lugar, la beldad puertorriqueña colgó en su cuenta de instagram un vídeo interpretando a capela dicha canción, de la cual afirmó que es "una de las canciones más hermosas que ha escuchado en los últimos meses".