Entomólogos y herpetólogos en Puerto Rico, trasladan, en conversación con Efe, su preocupación tras la publicación de una investigación que indica que la población de insectos y artrópodos en los bosques de la isla ha disminuido el 60 por ciento en las últimas cuatro décadas.

La preocupación proviene por un recién estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, que indica también que el descenso ha llevado a que los animales que estos consumen también hayan mermado y amenazado con complicar su red alimentaria, provocando que no se reproduzcan.