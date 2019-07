El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, se mostró este jueves en contra de la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de demandar al Gobierno de Puerto Rico con el propósito de derogar la Ley 29-2019.

Molina, a través de un comunicado, insistió en rechazar la iniciativa de la JSF, que pretende dejar sin efecto una norma aprobada por el Gobierno que exonera a los municipios de Puerto Rico de la obligación de pagar una aportación municipal a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como "Pay as you Go" y al Plan de Salud del Gobierno.