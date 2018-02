La gala inaugural de la trigésimo cuarta edición del Festival de Cine Latino de Chicago estará dedicada a Puerto Rico, con la exhibición de la comedia "Broche de oro: Comienzos" y el cortometraje "From Now On", anunció hoy el certamen.

Los directores boricuas Raúl Marchand e Ivonne Coll estarán presentes en la gala, que se realizará el 5 de abril en un complejo de salas de cine del centro de la ciudad, para una celebración de la "continua vitalidad del cine puertorriqueño", declaró en un comunicado el director ejecutivo del festival, Pepe Vargas.