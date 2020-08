La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced (i), el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes (c), y el director de la Autoridad de Puertos, Joel Piza (d), participan en una conferencia de prensa en La Fortaleza, sede del ejecutivo, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca/Archivo

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este viernes que la consulta sobre "Estadidad Sí o No" prevista para el 3 de noviembre próximo, se celebrará pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no lo valida y que no dará el dinero necesario (2,5 millones de dólares) para su celebración.

"El plebiscito va", dijo Vázquez a los medios tras visitar Mayagüez, localidad afectada por el paso del ciclón Isaías, a la vez que se mostró convencida de que la "voluntad del pueblo va a ser oída en Puerto Rico, en el Congreso y donde sea".