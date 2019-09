La licenciada Wanda Vázquez Garced (c), juramenta el cargo de gobernadora ante la jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz (fuera de cuadro), acompañada de su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón (atrás) y su hija Beatriz Díaz (d), en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

El cantante Marc Anthony posa a su llegada a la alfombra roja para ser galardonado con el premio "Order of the Golden Sphinx", que reparte el "Hasty Pudding Institute of 1770" de la Universidad de Harvard, el 15 de abril en Manhattan, Nueva York (Estados Unidos). EFE/Eduardo Muñoz Álvarez/Archivo