La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, pidió este domingo al brazo legislativo de la isla una oportunidad para evaluar las capacidades de Maritere Brignoni, para Jueza Asociada del Tribunal Supremo y de Kermit Lucen como contralor del Gobierno, y que se pueden presentar y hacer ver sus méritos.

En este sentido, en la conferencia de prensa en la que presentó a sus candidatos, calificó de "injusto" que no ocurriera así o que se diga de antemano que no cuentan con los votos necesarios para que sus nombramientos salgan adelante y pidió que sus candidatos no se traten a la ligera.