La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este miércoles, Día de No Más Violencia contra la Mujer, que presentará en la próxima sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para luchar contra la violencia machista en la isla.

"Hoy, en el Día de No Más Violencia Contra la Mujer, reiteramos que las víctimas no son estadísticas. Son madres, hijas y hermanas. No queremos que ni una sea maltratada o asesinada. Queremos que tengan las herramientas, el apoyo y la ayuda que necesitan para salir del ciclo de la violencia, para que sigan adelante", sostuvo Vázquez en un comunicado de prensa.